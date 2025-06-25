البليدة.. توقيف صاحب حافلة قام بمناورة خطيرة عرّضت حياة الركاب للخطر

قامت مصالح أمن ولاية البليدة بتوقيف صاحب حافلة قام بمناورة خطيرة أثناء نقله للركاب، ما عرض حياتهم للخطر.

وحسب بيانٍ للسلك النظامي ذاته، فإن تفاصيل الحادث تعود إلى تاريخ 24 جوان 2025، حيث تم تداول مقطع فيديو عبر مختلف الصفحات المحلية لولاية البليدة. إضافة إلى تلقي بلاغات عبر الصفحة الرسمية لشرطة البليدة عبر من خلالها المواطنون عن استيائهم من التصرفات اللامسؤولة للسائق.

وأظهر الفيديو قيام السائق بتنفيذ مناورة خطيرة على مستوى خط السكة الحديدية في بني مراد بالبليدة، ما أثار قلق واستنكار المواطنين.

وفي ضوء ذلك، قامت مصالح الأمن بتكثيف جهودها لجمع المعلومات، وبالتنسيق مع مختلف المصالح العملياتية. تم التعرف على هوية صاحب الحافلة، ليتم توقيفه من قبل عناصر الأمن العمومي بأمن دائرة أولاد يعيش.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه وفقًا للقانون.

في هذا الإطار، عبّرت مصالح أمن ولاية البليدة عن تقديرها للحس الأمني لدى المواطنين ووعيهم بأهمية التبليغ عن المخالفات.

كما أكدت أن صفحة فايسبوك “شرطة البليدة” تظل دائمًا في خدمتهم لضمان السلامة العامة.