البليدة: وفاة شابة وتسمم 3 أفراد من عائلتها بالغاز

لقيت شابة حتفها فيما أصيب 3 أخرين بحالة تسمم جراء إستنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية البليدة.

وحسب بيان ذات مصالح تدخل أعوان الحماية المدنية ليلة أمس الجمعة إلى السبت في حدود الساعة العاشرة ليلا من أجل إسعاف عائلة تقطن بحي الزيتون ببلدية البليدة. إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء غير المزود بقناة صرف الغازات.

الحادث اسفر عن وفاة شابة تبلغ من العمر 17 سنة وتسمم ثلاثة أشخاص هم امرأة وطفلين، تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى.