البليدة: توقيف شخصين بتهمة التزوير والاحتيال باستعمال محررات رسمية وإدارية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف شخصين مشتبه فيهما، يبلغان من العمر 37 و54 سنة، مسبوقين قضائيا، وينحدران من ولاية البليدة. على خلفية تورطهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية.

وجاءت العملية إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية تفيد بقيام أحد الأشخاص رفقة شريكه بعمليات تزوير وثائق رسمية وإدارية، مستعملا أدوات وأختاما إدارية ومتخذا من مسكنه مقرا لممارسة نشاطاته المشبوهة وإخفاء المعدات والوثائق المزورة.

وبإشراف النيابة المختصة إقليميا وبعد استصدار أذونات بالتفتيش، تم توقيف المشتبه فيهما وحجز جهاز حاسوب محمول، قرص صلب خارجي، آلة طابعة، ملفات ووثائق مزورة، أختام منسوخة بأشكال مستطيلة ودائرية وإمضاءات لرؤساء مصالح إدارية إضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 14.000 دج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديمهما أمام النيابة القضائية المختصة، بتهم تكوين جمعية أشرار التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ورسمية بقصد الاحتيال وتحقيق منفعة شخصية حيازة معدات التزوير، تقليد الأختام الرسمية والدمغات بهدف التضليل وإضفاء صفة رسمية على مستندات غير رسمية، العود، التواطؤ والمشاركة، والتستر بإخفاء معدات تستعمل في التزوير