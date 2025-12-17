البليدة.. توقيف 21 مشتبهًا فيهم بأولاد يعيش

نظمت مصالح أمن دائرة أاولاد يعيش بولاية البليدة، عملية فى ساعات الصباح، بإقحام مختلف الأفواج العملياتية التابعة لأمن الولاية. تم خلالها توقيف عدة أشخاص مشتبه فيهم من ذوي السوابق القضائية.

عن قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. كما تم توقيف أشخاص محل بحث من قبل القضاء، ينشطون ضمن عصابات أحياء حاولت زرع الهلع واللاأمن في الأحياء السكنية.

العملية، تم خلالها، تنفيذ أذونات تفتيش وأوامر بالقبض بالتنسيق مع النيابة المختصة، أسفرت نتائجها عن إيقاف 21 شخصا مشتبها فيهم بتكوين عصابات أحياء، مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام و الأنواع. مؤثرات عقلية من مختلف الأنواع بلغ عددها 1476 قرصًا. 33.24 غرامًا من القنب الهندي وكمية أخرى من الكوكايين.

ومن ضمن الموقوفين 4 أشخاص محل أوامر بالقبض في قضايا متفرقة، أحدهم ضبطت بحوزته كميات من المؤثرات العقلية. مخدرات ومبالغ مالية من العملة الوطنية.

ليتم إنجاز ملفات في حق المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة محكمة البليدة.

وتبقى الجهود الأمنية متواصلة من طرف مصالح الشرطة عبر مختلف أمن الدوائر بولاية البليدة. من أجل الحد والقضاء على البؤر الإجرامية، حفاظًا على السكينة العمومية وسط الأحياء والمدن وفي الأماكن المشبوهة.