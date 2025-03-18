البليدة: توقيف 6 أشخاص ببوفاريك وحجز أزيد من 4 آلاف قرص مهلوس وأسلحة بيضاء

نفّذت مصالح أمن دائرة بوفاريك عمليات شرطية متتالية لمحاربة الجريمة وضمان أمن المواطنين، تكللت بتوقيف 6 أشخاص، وحجز كمية معتبرة من المهلوسات.

وأسفرت العملية عن توقيف 6 أشخاص متورطين في قضايا إجرامية مختلفة، بالتنسيق مع النيابة المختصة.

واستنادا إلى معلومات أمنية دقيقة، تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع من ضبط 3700 كبسولة مهلوسة، مخبأة داخل مستودع على أطراف المدينة. مع استرجاع مبلغ مالي قدره 72.000 ألف دينار.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 53 سنة وهو بصدد ترويج هذه السموم بين الشباب. وبعد الترصد له، تم توقيفه رفقة شريكه في حالة تلبس. مع حجز كمية إضافية من المؤثرات العقلية.

وفي عملية أخرى، أطاحت الشرطة بشاب ثلاثيني من ذوي السوابق العدلية. كان يستغل موقعا مهجورا لتخزين وبيع المؤثرات العقلية. وأسفرت العملية عن ضبط 4 قطع من المخدرات و108 كبسولات مهلوسة. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 10.500 دينار جزائري. كما تم ضبط 508 كبسولات مهلوسة بحوزة شابين يبلغان من العمر 23 و34 سنة. كانا يستعدان لترويجها على مستوى محطة القطار بوفاريك. مع استرجاع مبلغ مالي من عائدات النشاط غير المشروع.

وأوقفت الشرطة، في عملية أخرى، شابين يبلغان من العمر 32 و33 سنة أحدهما من ذوي السوابق العدلية. بحوزتهما 72 كبسولة مهلوسة وسلاح أبيض (سيف كبير). بالإضافة إلى قارورة تحتوي على أقراص صلبة من المؤثرات العقلية. ومبلغ مالي من عائدات البيع غير المشروع.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم جميع المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بتهم تتعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي.