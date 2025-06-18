البليدة.. سنة حبسا نافذا لشقيقتين بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان البكالوريا

أصدرت محكمة الجنح بالبليدة، اليوم الأربعاء، أحكاما قضائية ضد شخصين بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان البكالوريا، باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، وتندرج ضمن الجرائم المتعلقة بالإخلال بنزاهة الامتحانات الرسمية.

وحسب ما جاء في بيان وكيل الجمهورية، فإن القضية تعود إلى تاريخ 17 جوان 2025 حين تم توقيف المتهم الأول على مستوى مركز إجراء امتحان البكالوريا بمتوسطة “بن شرشالي”. إثر ضبط المدعوة (ع.خ) في حالة تلبس باتصال هاتفي باستعمال جهاز البلوتوث مع شقيقتها المدعوة (ع.ب). إذ قامت بتسريب موضوع امتحان مادة الفلسفة، في حين قامت شقيقتها بتسريب الإجابة لها على موضوع الامتحان المسرب.

التحقيقات المكثفة التي تلت العملية، مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيها الثانية المدعوة (ع.ب).

وبناءً على الإجراءات المستعجلة، تم تقديم المتهمين في اليوم نفسه أمام محكمة الجنح بالبليدة، بموجب إجراءات المثول الفوري، ووجِّهت إليهما تهمة الإخلال بنزاهة الامتحانات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة.

وقد نطقت المحكمة بإدانة المتهمتين معاً بسنة واحدة حبسا نافذا لكل منهما وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري، مع الأمر بإيداعهما الحبس من قاعة الجلسة.

وتندرج هذه الأحكام ضمن السياسة الصارمة التي تنتهجها العدالة الجزائرية لمكافحة كل مظاهر الغش والمس بنزاهة الامتحانات الوطنية، من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.