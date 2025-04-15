البليدة.. محاولة قتل أمام مسجد الإحسان بعمروسة

إهتز سكان بلدية عمروسة بدائرة البوينان بالبليدة ظهر اليوم على وقع جريمة اعتداء خطيرة راح ضحيتها رجل في العقد الرابع من العمر بعدما تعرض للطعن بسلاح أبيض على مستوى الرقبة من طرف أحد أقاربه مباشرة بعد خروجه من صلاة الظهر أمام مسجد الإحسان

وبحسب مصادر محلية فإن المعتدي هو صهر شقيق الضحية وكان قد ترصد له منذ يوم حيث قضى ليلته في منزل شقيقته قبل أن يقدم على تنفيذ فعلته بسبب خلافات ومشاكل عائلية متراكمة.

الضحية نقل في حالة حرجة إلى مستشفى بوينان حيث تمكن الطاقم الطبي من إنقاذه من الموت ثم تم تحويله إلى مستشفى بوفاريك لمواصلة العلاج.

المصالح الأمنية باشرت تحقيقا في الحادثة وتم توقيف الجاني الذي يخضع حاليا للتحقيق لكشف تفاصيل ودوافع هذا الاعتداء الخطير.