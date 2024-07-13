البليدة: مصرع شاب داخل حوض مائي ببلدية أولاد سلامة
بقلم سيد علي قصير
لقي اليوم شاب مصرعه إثر سقوطه داخل حوض مائي بالمكان المسمى مزرعة الدبغة ببلدية أولاد سلامة دائرة بوقرة ولاية البليدة.
و حسب بيان للحماية المدنية تدخلت الوحدة الثانوية لبوقرة في حدود الساعة 19 سا و 53 د مدعمة بفرقة الغطاسين من أجل إنتشال جثة الغريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 15 سنة و تمت عملية الإنتشال من طرف نفس الفرقة في حدود الساعة 21 سا و 17 د
تم تحويل جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more-
رابط دائم : https://nhar.tv/5hMsm