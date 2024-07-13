البليدة: مصرع شاب داخل حوض مائي ببلدية أولاد سلامة

لقي اليوم شاب مصرعه إثر سقوطه داخل حوض مائي بالمكان المسمى مزرعة الدبغة ببلدية أولاد سلامة دائرة بوقرة ولاية البليدة.

و حسب بيان للحماية المدنية تدخلت الوحدة الثانوية لبوقرة في حدود الساعة 19 سا و 53 د مدعمة بفرقة الغطاسين من أجل إنتشال جثة الغريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 15 سنة و تمت عملية الإنتشال من طرف نفس الفرقة في حدود الساعة 21 سا و 17 د

تم تحويل جثة الغريق إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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