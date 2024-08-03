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البليدة: نشوب حريق بمصنع للبلاستيك ببني مراد

بقلم سيدعلي قصير
البليدة: نشوب حريق بمصنع للبلاستيك ببني مراد
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نشب مساء اليوم حريق مهول بمصنع للبلاستيك الكائن بالمنطقة الصناعية بني مراد.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية البليدة مدعمة بوحدات أولاد يعيش و بني مراد في حدود الساعة 17 سا و 10 د من أجل إخماد الحريق و الحد من إنتشاره الذي أتى على المادة الأولية للبلاستيك و البلاستيك الجاهز للصناديق
و حسب بيان الحماية المدنية تم إخماد الحريق كليا في حدود الساعة 17 و 46 د و لاتزال عملية الحراسة متواصلة لمنع نشوب الحريق مجددا.
سخرت مديرية الحماية المدنية لهذه العملية 07 شاحنات إطفاء سيارتي إسعاف 38 عون بمختلف الرتب بحضور رئيس وحدة الحماية لأولاد يعيش و رئيسة الدائرة.

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