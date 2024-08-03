البليدة: نشوب حريق بمصنع للبلاستيك ببني مراد
بقلم سيدعلي قصير
نشب مساء اليوم حريق مهول بمصنع للبلاستيك الكائن بالمنطقة الصناعية بني مراد.
وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية البليدة مدعمة بوحدات أولاد يعيش و بني مراد في حدود الساعة 17 سا و 10 د من أجل إخماد الحريق و الحد من إنتشاره الذي أتى على المادة الأولية للبلاستيك و البلاستيك الجاهز للصناديق
و حسب بيان الحماية المدنية تم إخماد الحريق كليا في حدود الساعة 17 و 46 د و لاتزال عملية الحراسة متواصلة لمنع نشوب الحريق مجددا.
سخرت مديرية الحماية المدنية لهذه العملية 07 شاحنات إطفاء سيارتي إسعاف 38 عون بمختلف الرتب بحضور رئيس وحدة الحماية لأولاد يعيش و رئيسة الدائرة.
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