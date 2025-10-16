البليدة: وفاة طالب بجامعة سعد دحلب إثر سكتة قلبية مفاجئة

توفي طالب جامعي يبلغ من العمر 19 سنة، مساء اليوم في حدود الساعة الرابعة عصرًا، على مستوى موقف السيارات المخصص لطلبة الكلية بجامعة سعد دحلب بالبليدة.

وحسب المعطيات الأولية فإن الطالب الذي يدرس في كلية علوم الطبيعة والحياة (بيولوجيا)، شعر بوعكة صحية مفاجئة داخل الحرم الجامعي، ما استدعى تدخل زملائه الذين حاولوا تقديم الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم نقله على وجه السرعة إلى العيادة الجامعية، غير أن محاولات إنعاشه باءت بالفشل.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الطالب سقط إثر سكتة قلبية مفاجئة، في انتظار نتائج التحقيق الطبي الدقيق لتأكيد السبب النهائي للوفاة.

وقد خيَّم الحزن والأسى على أجواء الجامعة وتقدمت إدارتها بتعازيها الخالصة لعائلة الطالب.