البناء الريفي …المفتاح الحقيقي لرجوع سكان القرى المهجورة أثناء العشرية السوداء

البناء الريفي بمختلف مناطق ولاية تيزي وزو أخذ مؤخرا حيّزا كبيرا في البرامج السكنية وقرى سيدي نعمان بدائرة ذراع بن خدة.

التي هاجرها سكانها في العشرية السوداء أكثرها استفادة بحصّة الأسد من الإعانات المالية لتشجيع أهاليها على العودة لقراهم و تعميرها من جديد.

حيث تتكوّن هذه البلدية من 18 قرية، والتي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب.

حيث وصلت إلى أكثر من 1900 إعانة في السنوات الأخيرة وقدّمت للمستفدين كلّ التسهيلات اللازمة.

رغم أنّ الكثير من العوائق ماتزال تقف في طريقهم للرجوع لقراهم بشكل نهائي.

ليصبح بذلك دعم البناء الريفي مفتاح الرجوع للكثير إلى أراضيهم و تشييد منازلهم.

في انتظار أن توفّر السّلطات الإمكانيات الأخرى من مدراس ومستشفيات لتتحقق فعلا العودة لكلّ الأهالي.

و لينعموا أخيرا بالإستقرار من جهة والحدّ من النزوح الريفي من جهة أخرى.