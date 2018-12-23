«البنان بأقل من 100 دينار.. وكول يا ڤليل»!

مستثمر فلاحي في تيبازة يشرع في غرس 500 هكتار ويتعهّد..

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزڤي، أمس، من تيبازة، أن إنتاج فاكهة الموز ممكن بالجزائر، مبرزا أن مصالحه مستعدة لمرافقة الفلاحين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال لتطوير الشعبة.

وأوضح الوزير لدى زيارته مزرعة لإنتاج الموز بسيدي راشد في إطار زيارة العمل التي قادته لولاية تيبازة الثانية من نوعها بالجزائر، بعد تلك المتواجدة بسيدي فرج في الجزائر العاصمة، أن المشروع هام وجدير بالاهتمام، مشيدًا بمجهودات المتعامل الذي توصل إلى التحكم في تقنيات علمية تسمح بإنتاج الموز داخل البيوت البلاستيكية.

وأضاف الوزير أن مصالحه مستعدة لمرافقة ودعم الفلاحين لتطوير هذه الشعبة وإنتاج أصناف ذات جودة عالمية، ومن ثم المساهمة في استقرار أسعارها في السوق الوطنية من خلال تقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات وتقديم السند والمرافقة التقنية.

ويتعلق الأمر بمزرعة زارها وزير القطاع رفقة والي تيبازة، محمد بوشمة، حيث يتوقع أن تشرع في غرس 20 هكتارا من أشجار الموز، بداية من شهر فيفري القادم، قبل بلوغ 100 هكتار مع نهاية السنة القادمة.

ويعتزم صاحب المشروع الذي كان مقيما في ديار الغربة، قبل أن يقرر الاستثمار داخل البلاد، توسيع مشروعه وبلوغ مساحة قدرها 500 هكتار، على مدى خمس سنوات.

مما يسمح بضبط أسعار الموز في السوق الجزائرية، وجعلها تتماشى وأسعارها في السوق العالمية، أي تتراوح ما بين 70 و80 دينارا للكلغ الواحد، حسب التوضيحات التي قدمها المتعامل لوزير الفلاحة.

من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن عملية استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة من أصحاب عقود الامتياز ما تزال مستمرة.

مشيرا إلى أن الآليات القانونية موجودة لإلغاء عقود الامتياز وتطبيق مبدأ «الأرض لمن يخدمها»، وتوفر 350 ألف هكتار لحد الآن.

وفيما يخص مخازن الحبوب التي يجري إنجازها، اعترف الوزير بتأخر بعض المشاريع المسندة لإحدى المؤسسات العمومية، مفيدا أنه سيتم استلام تسعة منها خلال موسم الحصاد والدرس الصائفة القادمة.