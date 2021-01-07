البنايات القصديرية تشكل ديكورا بالمدينة في ظل غياب السلطات بدائرة سيدي بلعباس

بعد الانتهاء بهدم البنايات الفوضوية المنتشرة عبر النسيج الحضري بولاية سيدي بلعباس التي شوهت الوسط العمراني للمدينة.

وكذا ترحيل اكتر من 1300 عائلة كانت موزعة عبر 16 موقعا فوضويا إلى سكنات جديدة.

غير ان نشهد هذه الأيام عودة كبيرة لبناء سكانات فوضوية جديدة بغرض الإستفادة من سكن لائق.

وهذا وسط صمت وغياب من رئيس الدائرة والسلطات المحلية التي لم تستطيع التحرك لايجاد حل وسياسة غض النظر عنها.

على الرغم من أن بعضها تم إنجازها فوق الأخرى المهدمة.

ومن جهة أخرى لا يزال ملف السكن العمومي الإيجاري في الأشهر الأخيرة يشكل مصدر صداع للسلطات المحلية والولائية بسيدي بلعباس.

حيث تأخرت بتعليق القائمة السكنية بسبب مشكل طعون السكنات الفوضوية أين استقبلت مصالح الولاية 900 طعن.

وتم دراسة 635 طعن و تم استخراج منها 86 ملف تتوفر فيهم الشروط القانونية لحصولهم على سكن اجتماعي.

وسيتم ترحيلهم بداية من الأسبوع القادم حسب المسؤول الأول للولاية وبعدها يتم تعليق القائمة السكنية.