البنايات غير المكتملة.. هذا ما قاله وزير السكن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، أن دائرته الوزارية شارفت على الانتهاء من إعداد قانون التعمير الجديد، وكذا قانون خاص بالبنايات غير المكتملة، مؤكدا أنهما “سيغيران الوجه العمراني للبلاد”.

و أوضح بلعريبي لدى رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان. نجيبة جيلالي، وأعضاء من الحكومة، أن قانون التعمير الجدد سيطرح قريبا على البرلمان وأنه سيعالج العديد من الإشكاليات المطروحة في هذا المجال.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية تعمل أيضا على إعداد قانون خاص بالبنايات غير المكتملة، لافتا إلى أن “هذه الترسانة. القانونية ستغير خلال السنوات القادمة الوجه العمراني للبلاد”.

وذكر في هذا الصدد أن عدد ملفات تسوية البنايات غير المكتملة التي وضعت على مستوى لجان الدوائر، في إطار تنفيذ القانون 08-15، بلغ أزيد من 1.165مليون ملف، تمت دراسة 86 بالمائة منها.

وقبلت 46 بالمائة من إجمالي الملفات الموضوعة كما تم تسليم عقود التعمير لـ 26 بالمائة. يضيف الوزير الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية تعمل مع مصالح وزارة الداخلية لتفعيل لجان المكلفة دراسة الملفات بشكل أكبر.