البنتاغون: القوات الأمريكية تعرضت لـ97 هجوما في العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، اليوم ، عن تعرّض القوات الأمريكية لـ97 هجوما منذ 17 أكتوبر .

وأوضح مسؤول باسم “البنتاغون”، ان القواعد الامريكية بالتنف والشدادي والفرات بسوريا تعرضت لـ 3 هجمات بالصواريخ والمسيرات يوم أمس.

وكشف ذات المتحدث، ان القوات الأمريكية تعرضت لـ 97 هجوما بالصواريخ والمسيرات بين 17 أكتوبر و13 ديسمبر.

وأكد المسؤول الأمريكي، ان قوات بلده في سوريا والعراق تصدت لمعظم الهجمات التي أخفقت في الوصول لهدفها.