البنتاغون يعلن مقتل 12 عسكريا أمريكيا في تفجيرين انتحاريين بمطار كابل

قتل 12 عسكري أمريكي في تفجيرين انتحاريين في مطار العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الخميس، حسب ما أعلن عنه البنتاغون الأمريكي، الذي أكد أن عملية الإجلاء من أفغانستان ستستمر.

وحسب قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال كينيت ماكينزي، خلال مؤتمر صحفي، إن مطار كابل تعرض لهجوم بتفجيرين نفذه انتحاريان يعتقد أنهما كانا منتميين لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف نفس المتحدث أن التفجيران أعقبتهما هجمات عدة بالأسلحة من قبل عناصر التنظيم الذين قال إنهم فتحوا النار على المدنيين والعسكريين.

وتابع هذا الأخير أنه حتى الآن هناك معلومات عن مقتل 12 من عسكريينا جراء الهجوم، كما تمت إصابة 15 آخرين.

وأضاف “ماكينزي”، ان الولايات الولايات المتحدة ستواصل مهمتها لسحب قواتها وإجلاء مواطني الدول الأخرى بينها أفغانستان عبر مطار كابل.

هذا وشهد محيط مطار كابل تفجيرين استهدفا حشودا من الأفغان كانوا يسعون لمغادرة بلادهم، وتبنى تنظيم “داعش” الإرهابي الهجوم.

حيث يرجح ان يصل عدد الضحايا حوالي 60 شخصا، أين لم يفرج برك عن الحصيلة النهائية لهذا التفجير.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن حصيلة ضحايا الهجوم بينما تحدثت مصادر صحية وإعلامية مختلفة عن مقتل حوالي 60 شخصا وإصابة نحو 150.