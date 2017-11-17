البنتاغون ينشر تغريدة ويدعو ترامب للرحيل

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية تغريدة على صفحتها في “تويتر”، تدعو من خلالها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بالرحيل، لتصرح بعدها أنه خطأ.

وصرّح البنتاغون أنه وجّه بالخطأ طلبا للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، الخميس، على “تويتر” يدعوه فيه إلى الاستقالة.

ليعيد حساب آخر بعنوان “proudresister” ، بإعادة نشر التغريدة، ودعا فيها إلى استقالة ترامب.

كما دعى إلى جانب ترامب كل من السيناتور الديمقراطي إلافرانكينا وروي مور، اللذين اتهما بالتحرش الجنسي.

وأوضح السكريتير الصحفي للبنتاغون “دانا أويت”، أنه كان عمل عشوائيا وبالغلط.