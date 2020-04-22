البنتاغون يُسجل 5724 إصابة بكورونا و25 وفاة في الأجهزة العسكرية الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن تسجيل 5724 إصابة، و25 وفاة بفيروس كورونا المستجد، في الأجهزة العسكرية للولايات المتحدة.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن خلية الأزمة المشتركة في البنتاغون، تسجيل 3578 إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين العسكريين الخادمين في القوات المسلحة

بالإضافة إلى تسجيل 956 حالة بين الموظفين المدنيين، و771 بين المعالين، و420 بين العناصر المتعاقدين.

لتبلغ الحصيلة الإجمالية للمصابين حاليا في الأجهزة العسكرية الأمريكية، 5734 شخصا، بينهم 252 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات، و1595 متعافيا، و25 متوفيا.