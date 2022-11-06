البنزرتي:”حققنا الفوز أمام الكناري بفضل عزيمة وإرادة اللاعبين”

أثنى المُدرب التونسي لفريق مولودية الجزائر، فوزي البنزرتي، على لاعبيه بعد الفوز المُحقق أمام شبيبة القبائل بـ1-0.

حيث قال، عقب المواجهة التي جرت اليوم الأحد لوسائل الإعلام:”ما أعجبني في اللاعبين خلال مباراة اليوم هما العزيمة و الإرادة”.

كما أضاف:”أُوجه لهم التحية على “الغرينتا” العالية خلال الـ90 دقيقة خاصة وأننا واجهنا فريق خلق لنا العديد من الصعوبات”.

قبل أن يختم:”جمهور مولودية الجزائر معروف في إفريقيا بحبه وطريقة تشجيعه لناديه”.