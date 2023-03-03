البنزرتي: “لم أرد على حادثة شعال لأنها أشياء تافهة”

خرج مدرب مولودية الجزائر، المستقيل من منصبه، فوزي البنزرتي، عن صمته للحديث لأول مرة عن القضية التي أثارت جدلا واسعا، والمتعلقة بحرمان الحارس فريد شعال، من أداء صلاة الجمعة.

وأبعد شعال عن مباراة افتتاح مرحلة إياب الموسم الجاري، أمام شبيبة الساورة، يوم الـ 10 فيفري الماضي، وانتشرت أخبار تؤكد بأن السبب الرئيسي وراء إبعاد شعال، هو توجه الأخير إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة قبل ساعتين عن انطلاق اللقاء.

وفنذ التقني التونسي، هذه الأخبار وتحدث لأول مرة عن الحادثة، وذلك، لدى نزوله ضيفا على قناة “التاسعة التونسية” مؤكدا بأنه رفض الرد على تلك الأخبار، معتبرا إياها “أشياء تافهة”.

وفي المقابل، أكد البنزرتي، بأن الجزائريين أشخاص طيبون، وأنه عمل في أجواء رائعة، إلى حين وقوع الحادثة الشهيرة، وأضاف: “مكاش منها اللاعب ما شفتو ماريتو…لم أره لا يوم الخميس ولا يوم الجمعة”

وواصل التونسي حديثه قائلا: “كانت ننتظرنا مباراة مهمة، وقلت للاعبين لا تغادروا الفندق، لكنه خالف التعليمات، وبالنسبة لي الأهم هو المجموعة وليس اللاعب، ولهذا أبعدته عن اللقاء”

كما أكد البنزرتي، الذي رفض نطق اسم شعال، بأن الأخير، قال كلمة لم تعجبه وتحدث عن منعه من الصلاة، وختم: “لم أرد الرد أو الحديث، لأنني لم أره ولم يطلب الإذن حتى…كما لم يسبق لي منع أي لاعب من تأدية طقوسه الدينية.”