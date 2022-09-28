البنزرتي يحل بالجزائر تمهيدا للإشراف على العارضة الفنية للمولودية
بقلم فيصل زيان بوزيان
حل ظهيرة اليوم الأربعاء، المدرب التونسي فوزي البنزرتي، بمطار هوراي بومدين بالجزائر العاصمة، لتولي تدريب مولودية الجزائر.
وحسب بيان المولودية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، فإن المدرب البنزرتي، حل رفقة مساعده حمامي عبد الرؤوف ، وذلك لمباشرة عملهم على رأس العارضة الفنية للفريق.
يجدر للإشارة، سيعقد مدرب نادي مولودية الجزائر الجديد فوزي البنزرتي ندوة صحفية اليوم الأربعاء بقاعة الصحافة التابعة لمركب محمد بوضياف ، بداية من الساعة الثالثة والنصف زوالا.
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