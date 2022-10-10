البنزرتي يدعم طاقمه بمساعد جديد

توصلت إدارة مولودية الجزائر، لإتفاق مع مدرب تونسي، لتدعيم الطاقم الفني للمدرب فوزي البنزرتي، الذي عين مؤخرا على رأس الفريق.

وكتب اللاعب الدولي التونسي السابق، رضوان الفالحي، عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك:تجربة جديدة مع الفريق الكبير و العريق مولودية الجزائر، في خطة مساعد مدرب فوزي البنزرتي.

للإشارة، أشرف المدرب المساعد الفالحي، على مباراة فريقه الجديد ضد السياسي يوم السبت الماضي، والتي عرفت فوز المولودية بهدفين لصفر.