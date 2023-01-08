البنزرتي يرشّح شباب بلوزداد للتتويج برابطة أبطال إفريقيا

ابدى مدرب شباب بلوزداد فوزي البنزرتي تفائله الكبير في تألق شباب بلوزداد في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وقال البنزرتي في حواره لموقع “win win” العربي عن إمكانية تتويج بلوزداد باللقب “أعتقد آن شباب بلوزداد يمكنه المنافسة اللقب، كما أن فرق شمال إفريقيا هي الأقرب للتتويج في مقدمتها الأهلي والترجي والوداد”.

كما أضاف “من السابق لأوانه الحديث عن مرشّح قوي، لأن الأدوار الاول تشهد الكثير من التقلبات”.

وأردف مدرب مولودية الجزائر حاليا “الجزئيات الصغيرة و التفاصيل ستظهر دورا كثيرا في الإقصاء من الدور الأول”.

يذكر. ان شباب بلوزداد سيشارك لثاني مرة في العرس الإفريقي إلى جانب شبيبة القبائل الذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم.

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