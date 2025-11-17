البنك الإفريقي للتنمية يؤكد استعداده لتمويل مشاريع الجزائر الاستراتيجية

استقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه. والوفد المرافق له، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وعدد من إطارات الوزارة.

وبحث وزير الطاقة مع ولد تاه بهذه المناسبة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية. خصوصا في المجالات ذات الأولوية على غرار تطوير الصناعات النفطية والغازية. تثمين وتحويل الموارد المنجمية، ومشاريع تحلية مياه البحر. إضافة إلى تمويل ومرافقة المشاريع الهيكلية ذات البعد القاري.

وخلال المحادثات، قدم وزير الدولة البرامج التنموية التي يشرف عليها القطاع، لاسيما في مجالات تطوير المحروقات وتحويلها. وتثمين الموارد المعدنية، ومشاريع الصناعة التحويلية بصفة عامة. فضلا عن المشاريع الكبرى في استغلال وتحويل الفوسفات. إضافة إلى جهود الجزائر في تعزيز قدراتها في مجال تحلية مياه البحر.

كما أكد وزير الطاقة على حرص الجزائر الدائم على تعزيز التعاون الإفريقي ـ الإفريقي في مجالات الطاقة المستدامة. والرفع من قدرات الإنتاج والربط الاقليمي، بما يخدم التنمية في القارة.

وفي هذا الإطار، جدد استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها في مجالات الاستكشاف وتحويل المحروقات. وتعميم التجربة الجزائرية المتعلقة بتوزيع غاز البترول المميع GPL على المستوى القاري. وفي مجال الدلراسات الجيولوجية والتكوين، وتسيير المشاريع الكبرى. مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون التقني وتبادل التجارب بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية. قصد دعم تنفيذ المشاريع الطاقوية والمنجمية الكبرى بالفعالية والكفاءة الضروريتين.

من جهته، عبر الدكتور سيدي ولد التاه عن تقديره لرؤية الجزائر التنموية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. مشيدا بالتقدم الذي تحققه الجزائر في العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ودورها الإقليمي المحوري في القارة الإفريقية.

كما أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية استعداد البنك لمرافقة الجزائر في تمويل ومرافقة مشاريعها الاستراتيجية. مشيدا بالتجربة الجزائرية الواعدة في مجالات استغلال وتحويل المحروقات وتحلية مياه البحر، وتطوير البنى التحتية. واستغلال وتثمين المعادن الاستراتيجية والحرجة، مؤكدا رغبة البنك في نقل هذه التجربة إلى باقي دول القارة.

كما جدد ولد التاه اعتزاز مجموعته بالدعم القوي الذي تقدمه الجزائر للبنك الإفريقي للتنمية. مؤكدا التزامه بتعميق الشراكة الثنائية ومرافقة كافة المبادرات. التي من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة في القارة الإفريقية.

