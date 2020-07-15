البنك الإفريقي للتنمية يعيّن الجزائري رباح أرزقي كبير الخبراء الاقتصاديين

عيّن البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء، الدكتور رباح أرزقي في منصب كبير الخبراء الاقتصاديين ونائبا لرئيس قسم الحوكمة الاقتصادية وإدارة المعرفة.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الصفحة الرسمية للمؤسسة الإفريقية في موقع “الفايسبوك”، فسيشغل الدكتور رباح أرزقي منصبه بدءًا من الفاتح أكتوبر 2020.

ويشغل الدكتور رباح أرزقي منذ عام 2017، منصب كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي.

وقاد رباحي أرزقي عملية لتطوير مقاربة خاصة بالبنك تحت مسمى “مونشوت” للشرق الأوسط وإفريقيا، تمكّن من التحصل على اتصال كامل بالأنترنت وخدمات الدفع الرقمي.

ونوّه البنك الإفريقي بخدمة رباح أرزقي قائلا:”لقد كان بطل الأجندة الخاصة بالمنافسة العادلة والبيانات الشفافة لتمكين الشباب في المنطقة وتحرير قدراته”.

للإشارة، فقد عمل الدكتور أرزقي في صندوق النقد الدولي من 2006 إلى 2017 كخبير اقتصادي، ثم رقيّ إلى منصب رئيس وحدة المنتوجات القاعدية والبيئة في قسم الأبحاث.

كما قاد عملية صياغة وتنفيذ استجابة صندوق النقد الدولي السريعة للانهيار التاريخي لأسعار النفط الذي بدأ في عام 2014 وقدم مشورات للسلطات حول العالم بشأن سياسات التخفيف من المخاطر.

ويعدّ رباح أرزقي أستاذا باحثا في مدرسة الحكومة “كينيدي” في جامعة “هارفارد” بأمريكا، وهو باحث مشارك في جامعة “أوكسفورد” ببريطانيا وباحث في شبكة البحث العالمية المستقلة “CESifo”.