البنك الإفريقي للتنمية يُؤكد استعداده لتمويل مشاريع السكك الحديدية بالجزائر

إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه.

وحسب بيان للوزارة، تم التطرق إلى أهم المشاريع الجارية انجازها في مجال السكك الحديدية، بما في ذلك مشروع ربط الشمال بالجنوب. وأهمية مساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل مقاطع منه عن طريق القرض البنكي. ودعم قدرات القطاع في مجال المنشآت القاعدية.

وعلى إثر هذا اللقاء، تم عقد جلسة عمل موسّعة حضرتها إطارات من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة تجسيد الاستثمارات في السكك الحديدية. تم خلالها استعراض البرنامج الوطني للسكك الحديدية على المديين القصير والمتوسط، وآفاق التطوير المستقبلية للقطاع.

وأكد الوزير على الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لمشاريع السكك الحديدية. مشيرا إلى الخبرة الواسعة التي تمتلكها الاطارات الجزائرية في تجسيد مشاريع الهياكل القاعدية الكبرى.

كما عبّر رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية عن اهتمام المجموعة بالتجربة الجزائرية في إنجاز مشاريع السكك الحديدية.

مؤكدا رغبة هيئته في المساهمة في تجسيد المشاريع المستقبلية في هذا المجال.