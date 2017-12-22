البنك الإفريقي للتنمية يُقرض تونس 143.5 مليون أورو

قدّم البنك الإفريقي للتنمية اليوم الجمعة، قرضين لتونس بقيمة 143.5 مليون أورو لتمويل مشروعين في مجال الإدارة والتعليم في البلاد.

ووقّع زياد العذاري، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي إتفاقية مع محمد العزيزي،المدير العام للبنك الإفريقي للتنمية لشمال إفريقيا بحفل أقيم بتونس.

وأكّد العزيزي في أعقاب التوقيع على إتفاقية هذا القرض، إنّ البنك الإفريقي للتنمية أعد من قبل دراسة مُعمقة حول المشروع.

وسيُخصص القرض الأول، لتمويل جزء من مشروع “تونس الرقمية 2020”.

الذي يهدف إلى إدخال إصلاحات في مجال الإدارة التونسية بغرض دفع تنافسية الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

أما القرض الثاني، فيخصص لتمويل مشروع يهدف إلى تطوير التعليم الإعدادي والثانوي والتدريب والتكوين المهني.