البنك الدولي:الجزائر تحقق إنجازات اقتصادية بارزة

ثمن البنك الدولي الخطوات التنموية التي حققتها الجزائر والتي تجسدت عبر عدة إنجازات اقتصادية، ما سمح لها بالانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

وفي خطوة تعكس الإصرار والتفاني في مسار التنمية المستدامة، نجحت الجزائر في الانتقال بنجاح من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى. وفقاً لتقرير البنك الدولي السنوي الصادر في ال1 جوان 2024.

حيث كشف البنك الدولي في مقال له نشره على موقعه الرسمي بعنوان “الجزائر: مسيرة طموحة نحو التنمية”، أن الجزائر اتبعت منهجا. ”طموحا في درب التنمية المستدامة، مرتكزة على دعائم القدرة على الصمود والابتكار والتحديث الاقتصادي. محققة إنجازات بارزة هذا العام 2024″.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تجلت في تقرير البنك الدولي السنوي لتصنيف الدخل الصادر في الـ1 جوان 2024. حيث كانت الجزائر إحدى أربع دول فقط. على مستوى العالم نجحت في الانتقال من فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.

كما ذكر البنك بأن هذا ”التحول النوعي” يعود بالأساس. إلى تحديث المنظومة الإحصائية. مما أتاح قياسا أدق للناتج المحلي الإجمالي.

وتبنت الجزائر منهجاً شاملاً مرتكزاً على القدرة على الصمود والابتكار والتحديث الاقتصادي. مما ساهم في تعزيز نموها الاقتصادي بنسبة 1.4% في عام 2023. كما ساهمت المراجعة الشاملة لإحصاءات الحسابات القومية. في تحسين تقديرات الاستثمار وزيادة التغطية للاقتصاد غير الرسمي. مما أدى إلى تقييم دقيق للناتج المحلي الإجمالي وتصنيف أكثر دقة لمستوى تقدم الاقتصاد الوطني.

وفي تصريح للممثل المقيم للبنك الدولي في الجزائر، كمال براهم، أكد أن “تحديث سنة الأساس لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي ساهم في تقييم دقيق للاقتصاد الجزائري. مما أدى إلى إعادة تصنيفها في الفئة المناسبة لمستوى تطورها الاقتصادي”. وأضاف أن “هذا التحول يبرز أهمية جمع البيانات الدقيقة لتوجيه السياسات الاقتصادية بشكل فعال”.

يعكس هذا التحول النوعي للاقتصاد الجزائري التزامها القوي بالتحسين المستمر. والابتكار في إدارة البيانات الاقتصادية، مما يعزز من قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتطوير اقتصادي متين.