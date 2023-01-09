البنك الدولي: الإقتصاد الجزائري مرشّح للإنتعاش أكثر هذه السنة

كشف البنك الدولي، أن الإقتصاد الجزائري، حقّق قفزة نوعية في النصف الأول من عام 2022، ومرشّح لتحقيق إنتعاشة أكبر هذا العام.

كما نوّه البنك الدولي، إلى أنّ الجزائر أحرزت قفزة نوعية بفضل تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، مدفوعة بالإنتعاش المستمر في قطاع الخدمات. وانتعاش النشاط الزراعي مع عودة إنتاج النفط إلى مستوى ما قبل الجائحة. متوقعا إستمرار الانتعاش الإقتصادي في الجزائر سنة 2023. دعم من النمو خارج المحروقات، والإنفاق العام.

في أحدث تقاريره، أوضح البنك الدولي أنّ استمرار إرتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية العالمية أدى إلى إطالة أمد التحسن في الموازين الخارجية. ففي جوان 2022 ارتفع متوسط سعر تصدير المواد الهيدروكربونية الجزائرية بنسبة 70 بالمائة على أساس سنوي. ووصلت عائدات صادرات السلع إلى مبلغ 28.4 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022. مدفوعة أيضا بزيادة ملحوظة في الصادرات غير النفطية.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى تباطؤ الواردات بسبب الانتعاش المعتدل في الطلب المحلي وإجراءات خفض الواردات. مسجلا أنّ كل هذه الديناميكيات ولّدت فوائض في النصف الأول من عام 2022.انعكس ذلك عبر الاتجاه التصاعدي لاحتياطي الجزائر من النقد الأجنبي، كما بدأ الدينار في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي منذ صيف 2022. وأدى الارتفاع السريع مقابل اليورو إلى تحسين شروط التبادل التجاري.

ونوّه التقرير إلى ما تضمنه قانون المالية التكميلي لعام 2022 من زيادة هائلة في الإنفاق العام من أجل تمويل نمو فاتورة الأجور بشكل رئيسي، واستحداث إعانات بطالة للشباب من طالبي الشغل لأول مرة، فضلاً عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية.

في سياق متصل، توقّع تقرير البنك الدولي أن يبقى عائدات الصادرات مرتفعا. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق فوائض، بالتزامن مع زيادة الإيرادات الهيدروكربونية.

وأكّد التقرير أهمية تسريع جهود الإصلاح الهيكلي الجارية حاليا. لتحصين آفاق الاقتصاد الكلي ضدّ التقلبات في سوق السلع الهيدروكربونية.

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