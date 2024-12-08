البنك الدولي: الجزائر تتقدم بشكل ايجابي

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عصمان ديون، بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تتقدم بشكل إيجابي على الصعيد الاقتصادي، وبأرقام تعبر عن نفسها، مهنئا سلطات البلاد على هذا التقدم.

وأوضح ديون خلال استضافته ببرنامج “نقاش سياسي” على القناة 3 للإذاعة الجزائرية، أن الوضعية الاقتصادية للجزائر جيدة وسليمة. ومن المهم أن نهنئ السلطات الجزائرية بخصوص النتائج التي تحققها فينبغي الاعتراف أنه منذ 2021. سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا قويا.

وأضاف أن “الجزائر تتقدم بشكل ايجابي ومن الضروري تهنئتها على هذا التقدم وتشجيعها على المضي قدما”. وذكر ديون أن “الاقتصاد الجزائري يحقق نموا بنسبة تقدر بـ 3,9% الى 4% سنويا. في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، و أصبح هذا النمو اليوم أكثر استقراراً ويستمر في منحاه التصاعدي.

وأوضح ذات المتحدث أن هذا النمو يرجع بنسبة كبيرة إلى صادرات المحروقات، وأشاد أيضا بالجهود الملحوظة في ما يخص تنويع الصادرات خارج المحروقات. مشيرا إلى الرصيد الايجابي للحساب الجاري منذ سنة 2022 و كذا ارتفاع احتياطات الصرف للجزائر، بما يعادل اليوم 16 شهرا من الاستيراد.

تضخم تحت السيطرة وسياسة اجتماعية مميزة

وفي ما يخص نسبة التضخم، اعتبر نائب رئيس البنك الدولي أن مسألة التضخم قد تمت السيطرة عليها تماما في الجزائر. موضحا أن “الأسعار في السوق الجزائري تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالأسعار في الأسواق العالمية. و نوه ديون بالتدخلات المختلفة للدولة والموجهة لدعم وحماية القدرة الشرائية للجزائريين”.

كما يرى المسؤول ذاته أن هذه السياسة الاجتماعية للدولة هامة خاصة في السياق العالمي الحالي. حيث لا نجد الكثير من البلدان التي بإمكانها أن تتدخل بهذا القدر من اجل دعم القدرة الشرائية لمواطنيها.

ومن بين النجاحات التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة, ذكر ديون على وجه الخصوص انفتاح السوق والتنافسية والاستقرار الاقتصادي الكلي. ما يشكل إطارا ملائما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تطوير البنى التحتية و التطور المستمر للعديد من القطاعات. على غرار الفلاحة والسياحة والرقمنة والمؤسسات الناشئة، كما تطرق الى جودة الكفاءات الجزائرية خاصة في مجال المحروقات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور