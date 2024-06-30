البنك الدولي: تحسين تصنيف الجزائر ضمن التصنيفات الجديدة لاقتصادات الدول لعام 2025

كشف البنك الدولي، عن تحسين تصنيف الجزائر ضمن التصنيفات الجديدة لاقتصادات الدول لعام 2025.

ويؤكد هذا التصنيف الجديد للبنك الدولي يؤكد على غرار صندوق النقد الدولي صحة الأرقام والإحصائيات المقدمة حول مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني.

ويقوم البنك الدولي بنشر تحديثه الجديد لتصنيف الاقتصاديات السنوية للدول الأعضاء بمناسبة بدء السنة المالية الجديدة.

ويعتمد التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة السابقة بناء على تطور الدخل القومي الإجمالي للفرد مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم.