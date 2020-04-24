البنك الدولي : توقعات بتراجع التحويلات المالية لشمال إفريقيا بـ 20 بالمائة

توقع البنك الدولي،أن تنخفض التحولات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ،بنسبة 19.6بالمائة لتصل إلى 47 مليار دولار في 2020.

كما أرجع البنك كالدولي هذا التراجع إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر إنخفاض أسعار النفط في بلدان مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف البنك انه من المتوقع أن تتأثر التحويلات من منطقة الأورو إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتباطؤ الاقتصادي.

وستتعافى التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2021 حسب توقعات البنك سيكون بوتيرة بطيئة تبلغ 1.6 بالمائة.

وكشف البنك العالمي أن التحويلات العالمية ستتراجع بنسبة 20 بالمائة سنة 2020بسبب الأزمة الإقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.