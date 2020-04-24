البنك الدولي : سعر النفط بـ 35 دولار للبرميل في الأشهر القادمة

يتوقع البنك الدولي ارتفاع متوسط أسعار النفط إلى حدود 35 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة و إلى اكثر من 40 دولار في بداية 2021.

وقد عززت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من30 بالمائة،خلال تعاملات يوم الخميس،ووسط زيادة التوترات في الشرق الأوسط،وآمال خفض المنتجين الإمدادات .

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جوان بنحو 12 بالمائة مسجلا 22.82 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر جوان بنسبة 30.7 بالمائة ليصل إلى 18.01 دولار للبرميل.

وجاءت المكاسب القوية في أسعار الخام،مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط،بعدما أعلن الرئيس الأمريكي إطلاق النارعلى السفن الإيرانية في حال تعرضت للسفن الأمريكية.

ويعاني الذهب الأسود من انهيار الطلب العالمي على الخام،وارتفاع المخزونات العالمية بفعل تداعيات تفشي فيروس كورونا من عمليات الإغلاق والقيود.