البنك الدولي يتوقع إنخفاض النمو في الجزائر لسنة 2018 إلى 1.5 في المائة  

توقع البنك الدولي إنخفاض النمو الإقتصادي في الجزائر لسنة 2018 إلى نسبة 1.5 بالمائة مقابل 2.5 بالمائة المتكهنة في أكتوبر.

وفي نشريته الإقتصادية النصف سنوية حول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا أنه رغم الارتفاع الجوهري في ميزانية الدولة.

وأن سعر البترول مرتفع أكثر من المنتظر فان التباطؤ الذي ميز إنتاج المحروقات 4.2 بالمائة أعاق عودة النمو في 2018.

وأوضحت مؤسسة بروطون وودز “نعتبر أن هذه الأخيرة تقدر ب1.5 بالمائة.

في حين أن التوقعات المحددة في أكتوبر 2018 وضعتها في 2.5 بالمائة قبل أن يثبت حجم انخفاض انتاج المحروقات.

واشار البنك الدولي أنه رغم ذلك بفضل طلب قوي سُجل نمو قوي في الزراعة 6.9 بالمائة والبناء 4.6 في المائة.

والخدمات غير الحكومية 3.8 بالمائة توقع البنك أنه يمكن لإعادة توازن الميزانية أن يستأنف في السداسي الثاني لسنة .2019

وأن يبلغ نمو الناتج الداخلي الخام الفعلي المنتظر 1.9 بالمائة هذه السنة نظرا لسعر بترول منخفض أكثر.