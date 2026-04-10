البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري في 2026

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2026 إلى 3.7 في المائة وفقا لآخر نشرية له حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشهر أفريل 2026.

وقالت النشرية الصادرة عن البنك، إن الاقتصاد الجزائري سيحقق زيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات شهر جانفي.

مشيرا إلى أن الجزائر تعد واحدة من بين 03 دول في المنطقة التي تمت مراجعة توقعات نموها نحو الارتفاع ما يعكس تحسن الآفاق الاقتصادية.

كما لفت البنك، إلى أن ارتفاع عائدات الصادرات ستسهم في تحسين التوازنات الخارجية للجزائر.

مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري يواصل تسجيل مؤشرات صمود ملحوظة مدعوما بديناميكية قوية في القطاعات خارج المحروقات رغم استمرار التحديات الهيكلية المرتبطة بطبيعة النمو.

حيث ظل النشاط الاقتصادي غير النفطي قويا في 2025 بأداء لافت مدفوعا بارتفاع وتيرة الاستثمار وتعزيز الاستهلاك. كما تراجع معدل التضخم بشكل ملحوظ ليبلغ مستويات منخفضة في مؤشر يعكس تحسن الاستقرار الاقتصادي والقدرة الشرائية.

فيما تم تسجيل تحسن نسبي في سوق العمل في الجزائر مع خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل وتراجع معدل البطالة ما يعكس حركية اقتصادية داخلية متنامية، حسب نشرية البنك الدولي.