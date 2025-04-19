البنك الدولي ينشر تقريرا حول الجزائر بعنوان “كيف تصنع الجزائر اقتصادا ديناميكيا للمستقبل”

نشر البنك الدولي تقريرا حول الجزائر بعنوان “كيف تصنع الجزائر اقتصادا ديناميكيا للمستقبل”.

وجاء في تقرير البنك الدولى، أن الجزائر تعمل على تنويع اقتصادها، حيث زادت صادراتها خارج المحروقات 03 مرات خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 5.1 مليار دولار في عام 2023.

وأشار البنك الدولي إلى نظام المجتمع المينائي الجزائري APCS الذي تم تدشينه في جويلية 2021، والذي ساهم في تقليل الإجراءات وتخليص البضائع عبر ربط الجمارك وخطوط الشحن والمصدرين في واجهة واحدة.

كما تطرق البنك الدولي إلى قانون الاستثمار 2022 الذي أكّد بأنه يعد عنصرا أساسيا في تطوير الاقتصاد الجزائري، لأنه يقدم حوافز ضريبية وجمركية وتبسيطا للإجراءات الإدارية من خلال الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ومنصة المستثمر.