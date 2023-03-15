البنك الرقمي الأمريكي يعلن تسريح 20٪ من قوته العاملة

أعلن بنك التشفير الأمريكي Anchorage Digital عن تخفيض 20٪ من قوته العاملة، أو 75 موظفًا.

وتأسس بنك التشفير الأمريكي في عام 2017، وتعمل تحت إشراف مكتب مراقب العملة (OCC). في الولايات المتحدة كمستودع للأصول الرقمية.

وتحدث البنك عن ظروف الاقتصاد الكلي “غير المؤكدة”، بما في ذلك. انعكاسات الإطار التنظيمي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، وكذلك تقلبات السوق.

وللتذكير، أغلقت السلطات الأمريكية الأسبوع الماضي Silicon Valley Bank بالإضافة إلى Signature Banlk. وهما بنكان استراتيجيان لنظام التشفير البيئي.

وتمت عمليات الإغلاق هذه بعد أيام قليلة من الإعلان عن غلق بنك Silvergate ، وهو شريك استراتيجي آخر للقطاع.

تبلغ قيمة بنك التشفير، الذي يضم الآن 300 موظف، أكثر من 3 مليارات دولار. بعد أن جمع 350 مليون دولار في عام 2021 من كبار المستثمرين. بما في ذلك صندوق Andreessen Horowitz والبنك الأمريكي Goldman Sachs.