البنك الشعبي الجزائري: إطلاق تسعة منتجات للصيرفة الإسلامية

شرع البنك الشعبي الجزائري أمس في تسويق تسعة منتجات للصيرفة الإسلامية على مستوى وكالته بوادي حيدرة بالعاصمة.

وأكد الرئيس المدير العام محمد دحماني، أن هذه المنتجات الجديدة تستجيب لطلب حقيقي من مواطنينا، وتساهم في تحسين الشمول المالي.

وتتوافق هذه المجموعة من المنتجات مع تعاليم الشريعة الإسلامية، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

كما تحصل بنك القرض الشعبي الجزائري على شهادات المطابقة من المجلس الإسلامي الأعلى بالإضافة إلى اعتماد بنك الجزائر.

وسيتم الشروع في التسويق بشكل تدريجي عبر كامل الشبكة المصرفية الوطنية للبنك.

وسيشمل منتجات الإيداع والتمويل مثل الحساب الجاري الإسلامي وحساب الصك الإسلامي وحساب التوفير الإسلامي.

وكذا حساب الاستثمار الإسلامي ي وعرض مرابحة عقار ، سيارة، تجهيز بالإضافة إلى عرض الإجارة العقارية ومعدات.

كما أنشأ بنك القرض الشعبي الجزائري شباكا خاصا على مستوى كل وكالة لتسويق هذه المنتجات المالية الجديدة.

و قال دحماني أنه يتم العمل على تطوير معدات جديدة كشبابيك التوزيع الآلي للأوراق النقدية بدلاً من الموزعات الآلية للأوراق النقدية.

تسمح شبابيك التوزيع الالي للأوراق النقدية مع مرور الوقت للزبون من الاستفادة من العديد من الخدمات دون الدخول إلى مقرات البنك.

لا سيما طلب الحصول على دفتر صكوك وطلب بطاقة بنكية و الاعتراض على بطاقته البنكية.