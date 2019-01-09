البنك العالمي: إرتفاع نسبة نمو اقتصاد الجزائر بـ1.8 في 2020 و2021

توقع البنك الدولي ارتفاع نمو الجزائر بنسبة 1.8 من المائة سنة 2020، مع استمرار هذا النمو خلال السنة التي بعدها 2021.
ورفعت مجموعة البنك العالمي توقعاتها لنمو الإقتصاد الجزائري خلال سنتي 2020 و2021، وفق آخر التوقعات لهذه المؤسسة المتواجدة بواشنطن.
وخلال سنة 2019 فإن النسبة المؤوية المتوقعة من قبل البنك لنمو الإقتصاد الجزائري، هي 2.3 بزيادة بلغت 0.3 مقارنة بالتوقع السابق المحدد بـ2 من المائة.
وبرر البنك العالمي استقرار نمو الجزائر في حدود 2.3 من المائة سنة 2019، بفعل الإنخفاض التدريجي للنفقات العمومية، التي كانت عرفت زيادة معتبرة السنة الماضية.
وتوقعت بالمقابل هذه المؤسسة ارتفاع نمو الجزائر بنسبة 1.8 من المائة في 2020، مع استمرارها خلال سنة 2021.
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