البنك العالمي: الجزائر في حاجة لنسبة نمو سنوية لا تقل عن 6 أو7 % لامتصاص البطالة

قال رابح أرزقي كبير الخبراء الإقتصاديين لدى البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الجزائر في حاجة إلى نسبة

نمو سنوية تتراوح بين 6 و7 من المائة لامتصاص بطالة الشباب، الذين يتوافدون على سوق الشغل.

ويرى أرزقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا هدف قابل للتحقيق في ضوء الإمكانات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر،

وهذا سواء من حيث الرصيد البشري أو الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن توقعات النمو الحالية بالنسبة للجزائر، المحددة بـ2من المائة

تمنح فرص محدودة لتوفير مناصب الشغل، على المدى القصير، والأمر يتعلق بإعادة هيكلة الإقتصاد الجزائري الذي يعتمد على النفط حسبه.

واقترح ذات المتحدث ربط الرصيد البشري بالتكنولوجيا، لأجل تحرير توفير مناصب الشغل، لأن ذلك أأمن للإقتصاد الجزائري.

ومن أجل امتصاص البطالة، يقترح رابح أرزقي الترخيص بفتح أبواب بضعة القطاعات أمام المنافسة، لتحقيق حركية أكبر ونشاط أوسع.

وقد استقرت نسبة البطالة في الجزائر في حدود 11,7 من المائة في سبتمبر 2018، على نفس المستوى سابقا.