البنك العالمي يثمن تعاطي الجزائر مع كورونا ويتوقع نموا اقتصاديا خلال 2021

أكد البنك العالمي في تقريره الاقتصادي الأخير عن الجزائر، أن رد الفعل السياسي للحكومة الجزائرية تجاه وباء كورونا كان سريعا.

وتوقع البنك بالنسبة للجزائر، نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.8 بالمائة في عام 2021.

وأورد البنك، إن الحكومة خصصت لقطاع الصحة 3.7 مليار دينار للمعدات الطبية.

بالإضافة إلى تخصيص 16.5 مليار دينار للمكافآت المخصصة للعاملين فيها و8.9 مليار دينار لتطويرها.

كما تم استيراد كميات كبيرة من المنتجات والمعدات الصحيةي مع تبسيط إجراءات الاستيراد لتسهيل المبادلات.

كما سلطت المذكرة الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لتخفيف الالتزامات المالية للأفراد والشركات وزيادة السيولة.

وأوضح البنك، أنه يتوقع نموًا في الجزائر، خارج المحروقات بـ + 3.6بالمائة في عام 2021.

وأضافت الوثيقة ذاتها أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيبلغ -وفقًا لنفس التوقعات- قيمة 16000 مليار دينار جزائري في عام 2021 .

و من المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3323 دولارًا.

أما الإنتاج المتوقع من النفط الخام هو 955 مليون برميل / في اليوم، في حين أن صادرات النفط الخام ستكون 388.5 مليون برميل / يوم.

ومن المتوقع أن يصل سعر تصدير النفط الجزائري إلى 42 دولارًا في عام 2021 مقابل 40.4 دولارًا في عام 2020.

وتتوقع المذكرة نموًا بنسبة 3.8بالمائة في مؤشر أسعار المستهلك في عام 2021 مقابل 2.1بالمائة في عام 2020.