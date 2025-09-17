البنك المركزي: الدينار الجزائري يعرف تحسنا مقابل الدولار والأورو

قال البنك المركزي إن الدينار الجزائري عرف, للسنة الثانية على التوالي, تحسنا مقابل الدولار الأمريكي, اليورو, الين الياباني واليوان الصيني.

وهذا بنسب (على أساس متوسط سنوي) قدرها على التوالي 32.1 بالمائة، 24.1 بالمائة، 56.8 بالمائة و93.2 بالمائة في 2024.

وافاد البنك المركزي، أن رصيد الودائع بلغ 5.793 مليار دج بالتمويل الإسلامي، بزيادة قدرها 17 بالمائة على أساس سنوي.

وبالمقارنة مع سنة 2023 -يوضح البنك المركزي- واصل الرصيد الإجمالي للتمويلات الإسلامية اتجاهه التصاعدي, حيث بلغ 2.532 مليار دج, أي بزيادة قدرها 16 بالمائة.

وحسب نوعية المنتجات, تواصل صيغة “السلم” احتلال الصدارة بحصة قدرها 72.32 بالمائة. تليها صيغة “المرابحة” بنسبة 63.32 بالمائة, ثم صيغة “الإجارة” بنسبة 86.22 بالمائة.

وفيما يخص تطور الوضعية النقدية, سجل بنك الجزائر نموا بنسبة 30.9 بالمائة في الكتلة النقدية (م2), منتقلة من 81.24330 مليار دج نهاية 2023 إلى 94.26528 مليار دج نهاية 2024.

وبصفة عامة, اعتبر بنك الجزائر أن حصيلة القطاع البنكي الجزائري كانت “مريحة”. مبرزا أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة. ما يعكس نسب ملاءة مالية تتجاوز بكثير الحدود التنظيمية الدنيا.

كما شهدت سنة 2024 استقرارا في مستوى الملاءة, مع ارتفاع كبير بنسبة 12 بالمائة في صافي الأرباح. بفضل الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال الفترة قيد المراجعة.

فضلا عن ذلك, تتميز البنوك في الجزائر بوضعية سيولة “متينة”. وهو ما يبرزه المستوى المريح للغاية لنسب السيولة التنظيمية. “إجمالا. يبقى القطاع المصرفي الجزائري مزودا برأس مال وسيولة كافيين وربحية.

وتؤكد هذه المؤشرات على ضرورة تعزيز وساطة القطاع المصرفي مستقبلا. خاصة من خلال تمويل أكبر للاقتصاد. وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين, بما يعزز الشمول المالي”.