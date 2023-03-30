البنك الوطني: إفتتاح أول وكالة للصيرفة الإسلامية بعنابة وشرق البلاد

أشرف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو على افتتاح أول وكالة متخصصة في الصيرفة الإسلامية بعنابة وشرق البلاد.

وقال محمد لمين لبو في تصريح للصحافة على هامش مراسم التدشين -بحضور والي الولاية جمال الدين بريمي و إطارات مركزية بهذه المؤسسة البنكية و مسؤولين محليين. أن هذه العملية تندرج في إطار إستراتيجية البنك الوطني الجزائري الرامية إلى تنويع منتجاتها المصرفية. وتوسيع شبكة وكالاتها البنكية الجوارية وتقريبها من المواطن. بالإضافة كذلك إلى عرض منتجات الصيرفة الإسلامية بخدمات عصرية مطابقة لقواعد هذا النمط من التمويل.

كما يأتي تدشين أول وكالة متخصصة في الصيرفة الإسلامية بالبنك الوطني الجزائري بعنابة و شرق البلاد. وذلك بالوكالة ” 1240 ” الواقعة بوسط مدينة عنابة، ليعزز شبكة البنك الوطني الجزائري التي تعتمد هذا النمط من المعاملات البنكية. لتكون دعما فعالا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي. كما تساهم في الحركية التنموية المحلية بخدمات صيرفة إسلامية تضع الزبون في مقدمة انشغالاتها.

كما إستعرض ذات المسؤول، الإستراتيجية التي ينتهجها البنك الوطني الجزائري لعصرنة وتنويع منتجاته البنكية. ومواكبة متطلبات الرقمنة وترقية التمويل الموجه للاستثمار ومختلف أنماط القروض التي تساهم في ترقية الرفاه الاقتصادي و الاجتماعي.

وأوضح محمد لمين لبو، أن البنك الوطني الجزائري الذي يتوفر على ثماني (8) وكالات متخصصة في الصيرفة الإسلامية و 66 شباكا خاصا بهذا النمط من التمويل. يعتزم تعزيز شبكته خلال السنة الجارية بفتح أربع وكالات مماثلة إضافية ليرتفع بذلك عدد وكالات الصيرفة الإسلامية بهذا البنك إلى 12 وكالة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور