البنك الوطني الجزائري: فتح وكالات في موريتانيا والسنغال قريبا

قال المدير العام للبنك الوطني الجزائري محمد لمين لبو، أنه سيتم فتح في القريب وكالات في كل من موريتانيا و السنغال.

وأضاف المدير العام لبنك الجزائر، من ولاية غرداية، أن البنك سيقوم بفتح على مستوى وكالاته بالخارج شبابيك خاصة بالصيرفة الإسلامية. كما أكد لبو على هامش حفل إطلاق وكالة للصيرفة الإسلامية و تدشين مقر للمديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري بغرداية و الذي يضم ثماني وكالات تقع بكل من غرداية و المنيعة و الأغواط. أن الهدف من إنتشار البنك في الخارج يكمن بالدرجة الأولى في تشجيع التصدير. ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. والوصول بالتالي إلى أسواق الدول بجنوب القارة الإفريقية”.

وذكر المدير العام للبنك الوطني الجزائري الذي كان مرفوقا بوالي غرداية، عبد الله أبي نوار، ومنتخبين و مسؤولين آخرين لوكالات شبكة البنك الوطني الجزائري بغرداية، أن إنشاء الصيرفة الإسلامية يستجيب لتطلعات و إنشغالات العديد من الجزائريين الذين عبروا عن تفضيلهم للمنتوجات التي تتطابق مع قناعتهم الدينية.

وأشار مسؤولو البنك الوطني الجزائري، أن كافة منتوجات الصيرفة الإسلامية المقترحة يتم تسويقها بعد أخذ رأي المجلس الإسلامي الأعلى. بالإضافة كذلك إلى فتوى العلماء والمجالس الداخلية وغيرها من اللجان الإستشارية لضمان إحترام الشريعة في عملياتهم المصرفية.

كما أضاف أنه قد جرى لحد الآن إنشاء على مستوى الوكالات. ما لا يقل عن 65 شباكا للصيرفة الإسلامية مع طاقم عمل كان قد استفاد من تدريب مسبق.

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