البنك الوطني الجزائري يتحصل على شهادة المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية

وافقت الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، اليوم الأحد، على منح شهادة المطابقة الشرعية للبنك الوطني الجزائري لتسويق منتجات خاصة بالصيرفة الإسلامية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان المجلس الإسلامي الأعلى، فإن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية تواصل دراسة الملفات المدرجة في جدول أعمالها بشكل معمّق لمنح شهادات المطابقة الشرعية لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية لمؤسسات بنكية ومالية أخرى.

وأوضح البيان بأن القرار يأتي “تنفيذا للنظام الصادر عن بنك الجزائر المؤرخ في 15 مارس 2020 الذي يحدد العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية وخاصة المادة 14 منه”.

وعليه – يضيف البيان – فإن البنك أو المؤسسة المالية ملزمة قبل تقديم طلب الترخيص لدى بنك الجزائر لتسويق منتجات الصيرفة الإسلامية ، التحصل على شهادة المطابقة لأحكام الشريعة تسلّم لها من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

جدير بالذكر أن تنصيب هذه الهيئة تمّ يوم 1 أفريل الماضي على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، أين أوكلت لها مهمة دراسة الملفات التي وردت إليها من طرف المؤسسات البنكية والمالية التي تعتزم إدخال هذا النوع من المنتجات في خدماتها المصرفية.