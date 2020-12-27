البنك الوطني الجزائري يطلق خدمة الصيرفة الإسلامية في إليزي

أطلق اليوم الأحد، البنك الوطني الجزائري، نشاط الصيرفة الإسلامية بولاية إليزي، وبذلك يكون البنك قد عمم هذا النشاط على 48 ولاية.

وأشرف على الإطلاق الرسمي، عزالدين شطيبي، رئيس دائرة القرض بالمديرة الجهوية لبنك BNA بورقلة.

ويتضمن العرض الذي طرحه البنك الوطني الجزائري، 9 منتجات ادخارية وتمويلية تشمل الحساب الاسلامي للودائع تحت الطلب،والحساب الجاري الاسلامي.

بالإضافة إلى حساب التوفير الاسلامي وحساب الاستثمار الاسلامي غير المقيد.

وكذا المرابحة العقارية، والمرابحة للتجھيزات، والمرابحة للسيارات وكذا الإجارة.