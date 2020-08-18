البنك الوطني الجزائري يطلق منتجات الصيرفة الاسلامية في بومرداس

أطلق البنك الوطني الجزائري يوم منتجات الصيرفة الإسلامية في كل من وكالتي بومرداس وتيزي وزو، بعد أسبوعين من الشروع في تسويق هذه المنتجات في الجزائر العاصمة.

وأوضح البنك في بيان له، أمس، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تجسيد وتنفيذ إستراتيجيته الهادفة إلى تعميم الصيرفة الإسلامية على جميع وكالاته، وذلك عقب الإقبال الكبير من طرف المواطنين للإستفادة من المنتجات الإسلامية والطلب الملح والكبير المرصود على مستوى جميع الوكالات بمختلف أنحاء الوطن.

وأضاف البيان، أن البنك الوطني الجزائري أكد أنه يعتزم تسريع تعميم تسويق المنتجات المطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية على كامل التراب الوطني من خلال توسيع عدد وكالاته المسوقة لها كل أسبوع.

يضيف البيان.