البنك الوطني الجزائري يفتتح فضائين رقميين بالعاصمة وغرداية

إفتتح البنك الوطني الجزائري، اليوم الأربعاء، فضائيين رقميين على مستوى ولايتي الجزائر وغرداية.

وحسبما أفاد به بيان للبنك العمومي، فإن الأمر يتعلق بوكالتي غرداية “192” ووكالة رويبة “641”. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي تعزيزا للإجراءات التي اعتمدها البنك في سبيل تسريع وتيرة رقمنة منتجاته وخدماته ومساهمة منه في رقمنة القطاع المصرفي.

كما تم تدشين أمس الثلاثاء، فضائين رقميين بولاية وهران “وكالة السانية “965”” وولاية البليدة “وكالة البليدة “431”. وبهذا يرتفع عدد الفضاءات الرقمية للبنك الوطني الجزائري إلى 31 فضاء منتشر عبر التراب الوطني.

كما أضاف البنك الوطني، أن هذه الفضاءات الرقمية تحتوي على مساحات مخصصة لأجهزة الصرف الآلي “الموزع الأوتوماتيكي للأوراق “داب” والشباك الأوتوماتيكي للبنك “قاب”. متاحة 24/24 ساعة و7/7 أيام. بالإضافة كذلك إلى مساحة رقمية مزوّدة بلوحات رقمية تعمل بخاصية اللمس.

وتتيح هذه الفضاءات القيام بعديد العمليات البنكية والولوج إلى مجموعة من الخدمات الرقمية، منها السحب والدفع النقدي طلب دفتر الشيكات، تسليم الشيكات للتحصيل، الاطلاع على رصيد الحساب، بالإضافة إلى الاطلاع على كشف الهوية البنكية. التحويل من حساب إلى حساب. القيام بعملية المحاكاة للتمويل (الكلاسيكية والإسلامية) وكذا التأمين. الولوج إلى منصة الدفع الالكتروني والاتصال بالمكلف بالزبائن عن طريق تقنية الفيديو المباشر.

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