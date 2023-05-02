البنك الوطني الجزائري يمدد قرضه الموجه للحجاج

مدد البنك الوطني الجزائري خلال هذه السنة عملية تسويق قرضه الموجه للحجاج و المطابق للشريعة الاسلامية، حسبما اكده بيان لهذه المؤسسة المالية.

وأوضح ذات المصدر ان هذا القرض بدون فوائد القائم على مبدا “القرض الحسن” و الذي اطلق عليه اسم “السبيل”، موجه “للأشخاص الحاصلين على جواز سفر الحج، او ازواجهم او احد ابنائهم او اصولهم المباشرين”، مضيفا ان “مبلغ التمويل قد يصل الى 450.000 دج مع مدة سداد تمتد على 24 شهرا منها ثلاثة أشهر مؤجلة، وبدون هامش فائدة”.

وكان البنك الوطني الجزائري خلال السنة الماضية، المؤسسة المالية الوحيدة التي استحدثت هذا النوع من التمويل، يذكر ذات البيان.

ومن اجل مرافقة الحجاج في التحضير لأداء شعيرة الحج ، فان البنك يؤكد انه جند مستخدمي شبكته الخاصة بالصيرفة الاسلامية، والمتكونة من 68 شباكا و ثمان (08) وكالات، موزعة على كامل التراب الوطني، من اجل استلام طلبات تمويل الحجاج و دراستها في اقرب الآجال.

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