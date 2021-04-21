البنك الوطني الجزائري.. 1400 مكتتب في شهر واحد بخدمة ويمباي

سجل البنك الوطني الجزائري، “BNA” نحو 1400 مكتتب بتطبيقه للدفع الالكتروني بدون لمس، ويمباي الذي أطلقه منذ قرابة شهر.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال مسؤول قسم آليات الدفع والنقد براهيم بوجليدة، إن الرقم يشمل مستخدمين خواص وتجار.

وقام المستخدمين بحوالي 800 عملية تشمل بين تحويل للأموال ودفع، وهذا منذ إطلاق خدمة الدفع الالكتروني دون لمس بـ18 مارس.

واعتبر المتحدث، أن عملية تعزيز نسيج المستعملين تسير في ظروف جيدة.

وقام البنك بهدف زيادة عدد المسجلين في الخدمة بتعزيز جهوده لرفع عدد المنخرطين بخدمتها الرقمية.

وأشار المسؤول ذاته ان عدد زبائن البنك الوطني الجزائري الذين سجلوا بخدمات البنك الرقمي قد بلغ 92.000.

وأضاف المتحدث،أن البنك يعمل على تقديم المنتوج لمقدمي الخدمات العمومية، حيث تحصلت على موافقة وكالة عدل ونفطال واتصالات الجزائر وموبيليس.

فيما لاتزال المفاوضات جارية مع مصالح مؤسسة سونلغاز.

ويعتزم البنك الوطني الجزائر إطلاق عملية نموذجية “في الأسابيع القادمة” للترويح لهذه الخدمة على مستوى مواقع عدل بالعاصمة.

وستكون مصالحه متواجدة بثلاث محطات خدمات نفطال بالعاصمة، بساكري كور (وسط الجزائر) والشراقة (غرب العاصمة) وخروبة، حسب بوجليدة.

وتم اختيار المواقع النموذجية على كامل التراب الوطني بالتنسيق مع اتصالات الجزائر لضمان تغطية شاملة لهذه الحملة الترويجية.

وسيقوم البنك بنشر اسماء هؤلاء المتعاملين على موقعه لاطلاع المشتركين في خدمة ويمباي بتوفر الخدمة على مستوى النقاط المحددة.